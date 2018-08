Σίνγκλετον: «Θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά μου στο ΟΑΚΑ»! (pic)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της EuroLeague στις 21 Νοεμβρίου, την ημέρα που ο Κρις Σίνγκλετον θα γιορτάζει τα 29α γενέθλιά του.

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποχώρησε από τον Παναθηναϊκό έπειτα από μια διετία (2016-18), έχοντας κατακτήσει δυο πρωταθλήματα κι ένα Κύπελλο Ελλάδας με τους «πράσινους» και δίνοντας... ραντεβού στο ΟΑΚΑ για τα γενέθλιά του.

We will celebrate my birthday in Oaka together!!! https://t.co/K50iiWghZM

— Sing (@C_SING31) 26 Αυγούστου 2018