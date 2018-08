Ποια είναι η αγαπημένη σου συνεργασία των Καλάθη - Γκιστ; (vid)

Οι δύο παίκτες ξεσηκώνουν το κοινό του ΟΑΚΑ με τις alley oop συνεργασίες τους και οι «πράσινοι» σε καλούν να αναδείξεις την καλύτερη.

Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο twitter και να κάνεις like για την συνεργασία κόντρα στην Μπασκόνια, ή retweet για αυτή ενάντια στην Μάλαγα.

@Nick_Calathes15 Τζέιμς Γκιστ!

Ψήφισε το αγαπημένο σου Alley Οop!

Like: vs Baskonia Vitoria Gasteiz

Retweet: vs Unicaja Malaga

----@Nick_Calathes15 James Gist!

Choose your favorite Alley Oop!

Like: vs Baskonia Vitoria Gasteiz

Retweet: vs Unicaja Malaga pic.twitter.com/sdB0k0dW4S

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 25 Αυγούστου 2018