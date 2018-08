Την απόκτηση του Γιάκα Μπλάζιτς ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα.

Οι Καταλανοί έτσι δυναμώνουν ενόψει της νεάς σεζόν σε ισπανικό πρωτάθλημα και Euroleague.

Την σεζόν που μας πέρασε o Σλοβένος αγωνίστηκε στην ACB με τη φανέλα της Ανδόρα.

@JakaBlazic is the fifth signing for @FCBbasket for the 2018/19 season

The Slovenian exterior signs for a season

#ForçaBarçahttps://t.co/iuYEmztNHn

— Barça Basket (@FCBbasket) 9 Αυγούστου 2018