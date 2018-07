Έμεινε στην Μακάμπι ο Τάιους (vid)

Ο Αμερικανός ψηλός έχει βρει το... λιμάνι του στο Ισραήλ και το Τελ Αβίβ.

Η «ομάδα του λαού» ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον 30χρονο παίκτη, ο οποίος θα «κλείσει» συνολικά τέσσερα χρόνια στο σύλλογο.

Ο Τάιους αναδείχθηκε MVP του Final 4 στο Ισραήλ και είχε κατά μέσο όρο 15.8 πόντους και 7.2 ριμπάουντ.

Last year @WinnerLeague Final Four MVP @AlexTyus23 remains in Maccabi >> https://t.co/f1kiNoSuWq pic.twitter.com/xZRPdy7MzF

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) 25 Ιουλίου 2018