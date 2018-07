Τέλος ο Φριντζόν από την ΤΣΣΚΑ (vid)

Μετά από πέντε χρόνια κοινής πορείας, ισάριθμα πρωταθλήματα στην VTB και 1 Euroleague, ο Ρώσος γκαρντ και η «αρκούδα» χωρίζουν τους δρόμους τους.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ευχαρίστησε τον 32χρονο αρχηγό της εθνικής Ρωσίας για την προσφορά του στην ομάδα.

Thank you, Vitaly!

Russian National Team captain, the best scorer in the history of the @VTBUL Vitaly Fridzon to leaves CSKA after 5 seasons with the team.

Капитан сборной России, лучший бомбардир в истории @VTBUL Виталий Фридзон покидает ЦСКА.#CSKAbasket pic.twitter.com/i2X0C35HiW

— CSKA Moscow (@cskabasket) 25 Ιουλίου 2018