Φαίνεται πως εκτιμά ιδιαίτερα τον Κίνο Κολόμ ο Μάικ Τζέιμς.

Ο παίκτης της Αρμάνι που πέρυσι έπαιξε στον Παναθηναϊκό αναρωτήθηκε πως καμιά ομάδα της Euroleague δεν πήρε τον Ισπανό

Bruh nice, surprised no euroleague team picked him up. https://t.co/zZgv9pApAM

— Mike James (@TheNatural_05) 20 Ιουλίου 2018