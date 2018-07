Μέσα σε 15 δευτερόλεπτα οι Λιθουανοί καλούν τους φιλάθλους να προμηθευτούν και φέτος εισιτήρια διαρκείας.

«Θα είστε η υπερδύναμή μας φέτος;» είναι το σλόγκαν που συνοδεύει το εν λόγω βίντεο...

Will you be our super power? Get your season tickets now! More: https://t.co/ZkFSmNT3E0 pic.twitter.com/cdKzkDYOv1

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 18 Ιουλίου 2018