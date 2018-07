Ο 24χρονος φόργουορντ πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις στο ιταλικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Τρέντο, ενώ έχει περάσει και από τη Γερμανία φορώντας τη φανέλα των Σκαϊλάινερς.

Ο Σιλντς έχει ύψος 2.01 μέτρα ενώ έχει στην κατοχή του και διαβατήριο από την Δανία.

Official announcement | Shavon Shields, (1994, 2.01 m) signs for 2 years with the @Kirolbet_es Baskonia. Hi @shields3uno! #GoazenBaskonia pic.twitter.com/U2uGvoTWMc

— Saski Baskonia (@Baskonia) 18 Ιουλίου 2018