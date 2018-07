Παρελθόν από την ΤΣΣΚΑ ο Βέστερμαν (pic)

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ενημέρωσε πως έκανε χρήση της οψιόν στο συμβόλαιο του παίκτη για την αποδέσμευσή του.

Ο Γάλλος φόργουορντ σε 30 παιχνίδια με την «αρκούδα» είχε κατά μέσο όρο 5.3 πόντους, 2.3 ασίστ και 1.3 ασίστ.

Thank you, Leo!

Our club used the contract option to part ways with guard Leo Westermann.

Overall @lwestermann played 30 games in red and blue uniform (8 starts) averaging 5.3 points, 1.3 rebounds, 2.3 assists and 0.5 steals in 14.2 minutes.#CSKAbasket pic.twitter.com/xAPCgrKR21

— CSKA Moscow (@cskabasket) 16 Ιουλίου 2018