Ο Αμερικανός φόργουορντ θέλησε να βρει ομάδα στο ΝΒΑ, κάτι τέτοιο δεν κατέστη δυνατό και έτσι θα παραμείνει στη Ζάλγκιρις για άλλη μία χρονιά.

Οι Λιθουανοί ανακοίνωσαν την παραμονή του Ουάιτ στην ομάδα, παραθέτοντας τις καλύτερες στιγμές του από τη περσινή σεζόν.

It is official: @Aaron_White30 stays in #Zalgiris #Kaunas for one more year!



So there's no better time to check out his highlights from the last season https://t.co/7gmOtOSYHj

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 15 Ιουλίου 2018