Οι «τρικολόρ» έφτασαν ως το τέλος της διαδρομής στο Μουντιάλ της Ρωσίας μετά το 4-2 στον τελικό με την Κροατία και ο Νάντο Ντε Κολό πρωταγωνιστεί στο tweet της EuroLeague για την εθνική Γαλλίας!

«Η Γαλλία τα κατάφερε!» ήταν το μήνυμα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης με τον Γάλλο γκαρντ της ΤΣΣΚΑ να πανηγυρίζει έπειτα από το buzzer beater του στον αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε.

France get it done pic.twitter.com/wxVbUVU6EK

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Ιουλίου 2018