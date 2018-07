Τέλος ο Άντερσον από την Χίμκι (pic)

Παρελθόν από την Χίμκι αποτελεί ο Τζέιμς Άντερσον.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ δεν θα συνεχίσει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, αφού οι δύο μεριές αποφάσισαν από κοινού να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Ο 29χρονος παίκτης είχε φέτος κατά μέσο όρο 9.1 πόντους και 3.0 ριμπάουντ σε VTB League και Euroleague.

Η Χίμκι ευχαρίστησε τον Άντερσον για την προσφορά του στην ομάδα.

