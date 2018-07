Το «αιώνιο» ντέρμπι ανάμεσα στα 10 «must watch» της EuroLeague! (vid)

Η διοργανώτρια αρχή της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης εστίασε στα 10 «must watch» παιχνίδια και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει η αναμέτρηση Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού.

Οι «αιώνιοι» κλέβουν και... αλλιώς την παράσταση, αφού γίνεται ειδική αναφορά τόσο στο ζευγάρι Παναθηναϊκού-ΤΣΣΚΑ Μόσχας, όσο και στο Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης.

Top games of the 2018-19 #EuroLeague season.

Which games are you excited for? https://t.co/vhykw0avJn pic.twitter.com/z8kiiRtYtc

— EuroLeague (@EuroLeague) 11 Ιουλίου 2018