Tα συλλυπητήρια του Παναθηναϊκού για τον Χάνεϊκατ (pic)

Οι Αστυνομικές Αρχές του Λος Άντζελες ενημέρωσαν επίσημα ότι ο Τάιλερ Χάνεϊκατ δεν τραυματίστηκε θανάσιμα από αστυνομικό αλλά φέρεται να αυτοκτόνησε έπειτα από την ανταλλαγή πυροβολισμών που σημειώθηκε τα ξημερώματα.

Το τραγικό τέλος του Αμερικανού πρώην φόργουορντ της Χίμκι έχει συγκλονίσει την μπασκετική και αθλητική κοινότητα και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε τα συλλυπητήριά της.

«Θέλουμε να εκφράσουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του Τάιλερ Χάνεϊκατ και τη Χίμκι για την απώλειά τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη» ήταν το μήνυμα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στο Twitter.

We would like to express our sincere condolences to Tyler Honeycutt's family and @Khimkibasket for their loss.

May he rest in peace.

— Panathinaikos BC (@paobcgr) 7 Ιουλίου 2018