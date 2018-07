Το mixtape της EuroLeague για τον Παπανικολάου! (vid)

Έπειτα από τον Βασίλη Σπανούλη ήταν η σειρά του Κώστα Παπανικολάου να βάλει την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, επεκτείνοντας τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες για άλλα τρία χρόνια. Ο διεθνής φόργουορντ συναντήθηκε με τους αδελφούς Αγγελόπουλους επικυρώνοντας την παραμονή του και η EuroLeague παρουσίασε τα καλύτερα του «Παπ».

One of The Pap brothers, Kostas Papanikolaou, signs a three-year deal to stay with @olympiacosbc until 2021 pic.twitter.com/KOuhgaidLT

— EuroLeague (@EuroLeague) 5 Ιουλίου 2018