Πήρε Γκριγκόνις η Ζαλγκίρις (pic)

Ο 24χρονος παίκτης προέρχεται από τις Ακαδημίες της Ζαλγκίρις - στην οποία και αγωνίστηκε και τη σεζόν 2013-14.

Στην συνέχεια πήγε στην Ισπανία (Μανρέσα 2014-16 και Τενερίφη 2016-17), για να ολοκληρώσει την φετινή χρονιά στην Άλμπα Βερολίνου.

Έτσι, η ομάδα του Κάουνας πρόσθεσε έναν ακόμα εξαιρετικό σουτέρ στο ρόστερ της.

Marius #Grigonis is coming back to #Kaunas. After 5 years abroad the talent, who grew up in #Zalgiris system, will finally join the main team and will make @EuroLeague debut. Welcome, Marius! #ManoKomanda #MyTeam pic.twitter.com/UA0AnRApcM

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 3 Ιουλίου 2018