Συνεχίζει στη Ζαλγκίρις ο Ουλάνοβας! (pic & vid)

Ο 26άχρονος Ουλάνοβας (1μ.98) μέτρησε φέτος 7.5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ μ.ό. υπό τις οδηγίες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους για τη Ζαλγκίρις που προκρίθηκε στο Final 4 για πρώτη φορά έπειτα από 19 χρόνια και κατέκτησε την τρίτη θέση ενώ αναδείχτηκε πρωταθλήτρια στη Λιθουανία.

Η Ζαλγκίρις, λοιπόν, ενημέρωσε ότι επέκτεινε τη συνεργασία της με τον Ουλάνοβας για τα επόμενα 1+1 χρόνια, δημοσιεύοντας τα highlights του τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Happy news for all #Zalgiris fans! Edgaras #Ulanovas stays in #Kaunas with the 1+1 contract extension!!!https://t.co/D6AQKY5s06

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 30 Ιουνίου 2018