Πήρε νέο... λαυράκι ο Γιασικεβίτσιους στη Ζαλγκίρις! (pics)

Το μάτι του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους... κόβει!

Γι' αυτό το λόγο αποφάσισε να επενδύσει σε ένα νέο ταλέντο, το οποίο δέσμευσε η Ζαλγκίρις για πολλά χρόνια.

Πρόκειται για τον Λιθουανό Μάρτιν Γκέμπεν, ο οποίος είναι 23 ετών και απόφοιτος του Νοτρ Νταμ, ενώ πήγε και Λύκειο στο Μέριλαντ.

Ο νεαρός φόργουορντ πήρε μέρος και στο φετινό draft, δεν επιλέχθηκε από κάποια ομάδα, αν και μετά τη συμφωνία με την ομάδα του Κάουνας, δεν έχει να ανησυχεί γι' αυτό.

Τα στατιστικά του στο NCAA ήταν πολύ καλά (11.1π., 8.0ρ.) και μένει να δούμε τι θα κάνει και με την ομάδα του Σάρας.

Βέβαια, ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας ανέφερε πως η Ζαλγκίρις πιθανώς θα δώσει τον Γκέμπεν πρώτα δανεικό σε ομάδα του πρωταθλήματος, προφανώς για να... ψηθεί.

Big man from @NDmbb @Martin_Geben is joining #Zalgiris #Kaunas system with multi-year contract. Welcome, Martinas! pic.twitter.com/AFREv8vTTd

That was unexpected! Zalgiris signed 23 yr 6'10" big man Martinas Geben. In his senior year with Notre Dame Geben averaged 11.1ppg & 8rpg. Geben will participate in Zalgiris preseason camp, but he'll probably be loaned to another LKL team. Congrats, @Martin_Geben !

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 28 Ιουνίου 2018