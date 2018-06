Η οικογένεια του Παναθηναϊκού θρηνεί την απώλεια του Παύλου Γιαννακόπουλου κι άπαντες στις τάξεις του «τριφυλλιού» έσπευσαν να αφιερώσουν το εφετινό πρωτάθλημα στην μνήμη του ιστορικού προέδρου που γιγάντωσε την ομάδα μπάσκετ.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το Sportando, η «πράσινη» ΚΑΕ θα διοργανώσει τουρνουά στην μνήμη του Παύλου Γιαννακόπουλου με τη συμμετοχή ομάδων της EuroLeague, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβρη.

Panathinaikos will organize an international tournament in memory of Pavlos Giannakopoulos next September with EuroLeague level teams.

The tournament will be played each year from now on https://t.co/GsWljnIw3M

— Sportando (@Sportando) 27 Ιουνίου 2018