Στην Euroleague για... χρόνια η Μπάγερν! (pics)

Εξασφάλισε την συμμετοχή της στην Euroleague της επόμενης σεζόν, μέσω της κατάκτησης του γερμανικού πρωταθλήματος.

Παρόλα αυτά, η Μπάγερν θα μείνει για πάνω από ένα χρόνο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, αφού, όπως ανακοίνωσε, θα είναι μέρος της... μελλοντικά!

Η ομάδα του Μονάχου στην αρχή έκανε ανάρτηση στο twitter, στην οποία ανέφερε πως θα είναι στην Euroleague για τα επόμενα τρία χρόνια, αλλά μετά το διόρθωσε, αφήνοντάς το χρονικό περιθώριο να... αιωρείται.

When you are just so happy and proud to be part of the @EuroLeague in the future #FCBB #EuroLeague #MünchenIstRot pic.twitter.com/UOx3qL56P0

— FC Bayern Basketball (@fcb_basketball) 18 Ιουνίου 2018