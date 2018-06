Τέλος από την ΤΣΣΚΑ ο Κορόμπκοφ (pic)

Τέλος στη συνεργασία τους μετά από 4 χρόνια έβαλαν οι Πάβελ Κορόμπκοφ και ΤΣΣΚΑ.

Μαζί πήραν 3 κούπες της VTB League και φυσικά την Euroleague του 2016.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ΤΣΣΚΑ, τους οπαδούς, τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές μου και την διοίκηση που είχα την ευκαιρία να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο. Με στήριξαν σε μία δύσκολη κατάσταση της ζωής μου», ανέφερε ο παίκτης.

Thank you, Pavel!

Center Pavel Korobkov leaves our team upon expiration of his contract.

Korobkov spent 4 years with CSKA though he missed entire 2016-17 season. During that time he became a part of championship teams that won three VTB League and one EuroLeague titles. pic.twitter.com/jF506bDFbB

— CSKA Moscow (@cskabasket) 14 Ιουνίου 2018