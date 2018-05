Ο σέντερ του Παναθηναϊκού είχε φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις τη σεζόν 2015-16 και σίγουρα είχε έναν λόγο παραπάνω να χαρεί για τη νίκη στον μικρό τελικό και την κατάκτηση της 3ης θέσης.

«Συγχαρητήρια στην Ζάλγκιρις για μια υπέροχη σεζόν στην EuroLeague. Οι καλύτερες ευχές μου σε όλους τους φίλους μου εκεί...» έγραψε στο twitter.

Congrats @bczalgiris for a great end to an outstanding Euroleague season! All the best wishes to my friends there!

