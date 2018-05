Φοβερός Κόρι Χίγκινς κόντρα στη Ρεάλ.

Ο παίκτης της ΤΣΣΚΑ κατάφερε να καρφώσει στα... μούτρα του Αγιόν, χαρίζοντας μας μια εντυπωσιακή φάση.

Απολαύστε

Oh what a DUNK!@chiggins11 explodes to the basket #7DAYSMagicMoment #F4GLORY pic.twitter.com/QrkDAADHUp

— EuroLeague (@EuroLeague) 18 Μαΐου 2018