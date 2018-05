Μπορεί να παίζει μπάσκετ, αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο ο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο αστέρας της Ρεάλ έκανε μερικά ποδαράκια με τη μπάλα μπάσκετ πριν ευστοχήσει σε τρίποντο στην προπόνηση των Μαδριλένων.

Δείτε το video του Σλοβένου

.@luka7doncic out here doing two sports at once...

pic.twitter.com/K5ogRTQBuS

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Μαΐου 2018