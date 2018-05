Με Σπανούλη, Πρίντεζη, Μπατίστ και Νίκολας οι Final 4 moments της EuroLeague (vid)

Από πλευράς Ολυμπιακού δέσποζαν τα clutch shots των Πρίντεζη στην Πόλη και Σπανούλη στη Μαδρίτη, ενώ από πλευράς Παναθηναϊκού το Final 4 της Αθήνας με πρωταγωνιστές τους Νίκολας και Μπατίστ.

Φυσικά δεν ήταν και οι... μόνοι αφού η EuroLeague συνδύασε το παρελθόν με το... πρόσφατο παρελθόν και το παρόν.

It is #F4GLORY week

Where memories last a lifetime and moments are NEVER forgotten!

Don't miss a MINUTE of the action.

https://t.co/RkU7wffHWE pic.twitter.com/HOvOEvUu3j

— EuroLeague (@EuroLeague) 14 Μαΐου 2018