Φυσικά εκείνοι που έδωσαν ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα είναι εκείνοι που έχουν μείνει στην ελληνική πρωτεύουσα.

Ο Οθέλο Χάντερ, ο Αντάνας Καβαλιάουσκας, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι είναι οι τρεις από αυτούς, ενώ Αθήνα ψήφισε και ο Γιαν Βέσελι!

Where do these #EuroLeague players love to visit on away days?

Find out here pic.twitter.com/3WBV8ke5CN

— EuroLeague (@EuroLeague) 8 Μαΐου 2018