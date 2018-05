Όλα καλά με Ουλάνοβας (pic)

Όλα καλά με Εντγκάρας Ουλάνοβας!

Ο ψηλός της Ζαλγκίρις τραυματίστηκε στο ματς με την Λιετκαμπέλις, ωστόσο όπως αναφέρει ο Λιθουανός δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, δεν έχει κάτι σοβαρό και θα είναι έτοιμος για το επόμενο ματς της ομάδας του.

Edgaras Ulanovas played only 3 minutes in Zalgiris W vs Lietkabelis 81:74. He was hit in a muscle and couldn't come back on the court. However, Zalgiris informs nothing serious happened, he should be ready for a next LKL game.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) 2 Μαΐου 2018