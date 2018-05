Ένα κλασικό παιχνίδι έπαιξαν Μπόμπι Ντίξον, ΜακΚόλουμ και Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

Οι τρεις γκαρντ έδεσαν τα μάτια τους και προσπάθησαν να σκοράρουν από την γραμμή των βολών/

Έτσι έδειξαν πως σκοράρουν και με κλειστά μάτια.

These #EuroLeague players can knock down free throws for fun...

But can they do it blindfolded? pic.twitter.com/WiLcQAUS9P

— EuroLeague (@EuroLeague) 1 Μαΐου 2018