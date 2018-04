Ακόμα ένα ρεκόρ για τον Αλεξέι Σβεντ!

Ο Ρώσος γκαρντ της Χίμκι έφτασε τα 100 εύστοχα τρίποντα στην Euroleague - για την ακρίβεια 101 τώρα - στο ματς με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για το Game 4 των playoffs.

Δείτε τη στιγμή που το κατάφερε

100 !

What a season it has been for @Shved23 who makes his 100th 3-pointer of the season.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/SuHQpjCVAQ

— EuroLeague (@EuroLeague) 27 Απριλίου 2018