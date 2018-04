Η Ζαλγκίρις προηγείται με 2-1 νίκες στη σειρά με τον Ολυμπιακό και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Μπράντον Ντέιβις. Ο Αμερικανός σέντερ έχει 19.7 πόντους, 4.3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1.7 κοψίματα σε 24:08 συμμετοχής μ.ό. στη σειρά με τους Πειραιώτες και η EuroLeague παρουσίασε τα highlights του.

What a Playoff series @Brandon_Davies0 is having! #GameON pic.twitter.com/siS1ccFzqq

— EuroLeague (@EuroLeague) 26 Απριλίου 2018