Το μπλοκ του Θανάση Αντετοκούνμπο στον Τίμπορ Πλάις και η ασίστ του Νικ Καλάθη στον Κρις Σίνγκλετον που τελείωσε με κάρφωμα του Αμερικανού στον αιφνιδιασμό φιγουράρουν στο Top-10 των καλύτερων φάσεων της EuroLeague στη regular season.

Here they are...!

The TOP 10 PLAYS of the regular season. pic.twitter.com/aoqJ0AUXKN

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Απριλίου 2018