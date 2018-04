Θέαμα προσφέρει κόντρα στην ΤΣΣΚΑ η Χίμκι.

Ο Σβεντ ύψωσε την μπάλα και ο Τόμας την κάρφωσε με το ένα χέρι για ένα εντυπωσιακό alley oop.

Απολαύστε

Malcolm Thomas THROWS DOWN the one handed slam #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MgG0zanbG7

— EuroLeague (@EuroLeague) 19 Απριλίου 2018