Πρεμιέρα στα playoffs της Euroleague για την Φενέρ και οι διοργανωτές έφτιαξαν ένα video με τα όσα έχει κάνει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην συγκεκριμένη φάση

Ο Σέρβος κόουτς έχει 23 νίκες και 7 ήττες, ενώ μετρά 6 προκρίσεις και μόλις ένα αποκλεισμό.

Επίσης έχει 17 συμμετοχές σε Final 4.

The master of The Playoffs?#GameON pic.twitter.com/QuEi3EJyRn

