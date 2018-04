Απίθανα πράγματα από τον Παναθηναϊκό στο πρώτο ημίχρονο με την Ρεάλ Μαδρίτης. Μέσα σε αυτά και μία τρομερή ασίστ του Νικ Καλάθη. Συγκεκριμένα, ο ηγέτης του Παναθηναϊκού έβγαλε μια σκαστή πάσα στον Γκέιμπριελ ο οποίος κάρφωσε.

.@paobcgr on @DaBoyKG22 goes FLYING down the lane off the @Nick_Calathes15 dime!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/cX4qlt1BQ8

— EuroLeague (@EuroLeague) 17 Απριλίου 2018