«Αποχωρεί από τον Ερ. Αστέρα ο Μπιέλιτσα»

Αρχίζουν οι αλλαγές στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύμφωνα με το «Sportando», ο Μίλκο Μπιέλιτσα θα αποτελέσει παρελθόν από την ομάδα του Βελιγραδίου μέσα στις επόμενες ώρες.

Το συμβόλαιο του 33χρονου ψηλού ολοκληρωνόταν ούτως ή άλλως το καλοκαίρι, αφού είχε υπογράψει διετές το 2016, και αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Ισπανία ή την Τουρκία.

Ο Μπιέλιτσα τη φετινή σεζόν είχε κατά μέσο όρο 9.2 πόντους και 3.7 ριμπάουντ σε 29 ματς στην Euroleague.

Milko Bjelica is expected to part ways with KK Crvena Zelda in the upcoming hours. He may continue his career in Turkey or Spain

— Sportando (@Sportando) 17 Απριλίου 2018