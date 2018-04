Τουπάν: «Να προκριθούμε στο Final 4»! (vid)

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που τα καταφέραμε και προκριθήκαμε στα playoffs αφού ήταν ένας από τους στόχους μας στην αρχή της σεζόν. Είναι σίγουρα μια τεράστια επιτυχία για την πόλη και τους φιλάθλους μας αφού είχε να συμβεί πολλά χρόνια. Είναι σπουδαία υπόθεση για όλους. Πλέον έχουμε μπροστά μας μια πολύ καλή ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει μεγάλη εμπειρία... Θα είναι ένα δύσκολο ζευγάρι όμως είμαστε έτοιμοι. Περιμένω μια σπουδαία σειρά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε και να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Μείνετε συντονισμένοι και σας περιμένουμε στη Zalgirio Arena» εξήγησε ο 25άχρονος γκαρντ-φόργουορντ στην κάμερα των EuroLeague πριν από την αναχώρηση της Ζάλγκιρις για την Αθήνα.

