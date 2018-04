Ευχές του Τζέιμς στον Καμπάτσο για ταχεία ανάρρωση! (pic)

Μπορεί μέσα στις τέσσερις γραμμές του παρκέ να είναι αντίπαλοι ωστόσο ο Μάικ Τζέιμς όλα αυτά τα άφησε σε δεύτερη μοίρα.

Λίγο πριν από το τζάμπολ του πρώτου αγώνα για τα προημιτελικά, η Ρεάλ ανακοίνωσε ότι ο Καμπάτσο θα χάσει τη σειρά λόγω επέμβασης στο γόνατο και ο Αμερικανός γκαρντ του Παναθηναϊκού έσπευσε να στείλει τις ευχές του.

«Ευχές για ταχεία ανάρρωση στον αδερφό μου» έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter.

Prayers up and speedy recovery to the brodie!!!! https://t.co/6hbFDhBIy2

— Mike James (@TheNatural_05) 16 Απριλίου 2018