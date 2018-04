Στην Euroleague η Νταρουσάφακα! (pics & vids)

Τρόπαιο και Euroleague για την Νταρουσάφακα!

Η ομάδα του Ντέιβιντ Μπλατ έκανε το 2-0 στην σειρά των τελικών του EuroCup, αφού επικράτησε της Λοκομοτίβ με 67-59, και κατέκτησε το θεσμό!

Από τους νικητές, ο πρώτος σκόρερ ήταν ο Ουίλμπεκιν με 28 πόντους (5/8τρ.), ο οποίος ήταν και ο MVP των τελικών! Ακολούθησε ο Κάμινγκς με 10 πόντους.

Για την ομάδα του Κουμπάν, ο Ράγκλαντ είχε 18 πόντους και ο Κβάλε 12.

Τα Δεκάλεπτα: 21-17, 39-33, 55-48, 67-59.

