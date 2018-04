Το τρίποντο παράτασης του Ουίλμπεκιν! (vid)

Η Λοκομοτίβ έμοιαζε πως θα πανηγύριζε τη νίκη στο «σπίτι» της, αλλά ο Σκότι Ουίλμπεκιν είχε άλλη γνώμη!

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ έστειλε το ματς του Game 1 των τελικών του EuroCup στην παράταση, αφού... όπλισε, εκτέλεσε κι ευστόχησε πίσω από τα 6.75, για να κάνει το 72-72.

Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Μάρντι Κόλινς, επιχείρησε κι αυτός τρίποντο στη λήξη, αλλά δεν τα κατάφερε.

Με το τέλος του έξτρα πενταλέπτου, η τούρκικη ομάδα ήταν αυτή που πήρε τη νίκη!

The shot that turned the game! @scottiew_5 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/MHUjJ2YDDW

— EuroCup (@EuroCup) 10 Απριλίου 2018