Τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στους Τελικούς του Eurocup! (vids)

Ώρα Τελικών στο EuroCup!

Λοκομοτίβ Κούμπαν και Νταρουσάφακα διεκδικούν το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο και ρίχνονται απόψε (10/04, 20:00) στη «μάχη»!

Η Euroleague Greece παρουσιάζει στοιχεία που ξεχωρίζουν από την αναμέτρηση των δύο ομάδων.

The day is here! Tonight is the first #7DAYSEuroCup Final! Are you ready for some amazing European basketball action? #7DAYS #LOKDAC pic.twitter.com/pc3kaIucIx — 7DAYS Basketball (@7DAYSBasketball) 10 Απριλίου 2018

- Οι ομάδες είναι αντιμέτωπες για πρώτη φορά μεταξύ τους στο EuroCup.

- To 2015-16 αναμετρήθηκαν στην Euroleague και το ρεκόρ τους ήταν στο 1-1, με νίκη για τη γηπεδούχο ομάδα.

- Ο Σάσα Ομπράντοβιτς διεκδικεί το πρώτο του τρόπαιο στο θεσμό, με πέμπτη διαφορετική ομάδα.

On the opposing bench for @lokobasket will be the #7DAYSEuroCup Coach of the Year award winner, Sasa Obradovic. pic.twitter.com/qwWrQOU0gk — EuroCup (@EuroCup) 10 Απριλίου 2018

- Ο Ντιμίτρι Κουλάγκιν ενδέχεται να μπει στο «κλαμπ» των παικτών που έχουν κατακτήσει τόσο την Euroleague, όσο και το EuroCup.

- Η Λοκομοτίβ τρέχει ένα σερί 20 νικών, αριθμός ρεκόρ που είχε ο ίδιος ο σύλλογος από τον τελικό του 2013 ως τα προημιτελικά του 2015. Αν νικήσει στον 1ο τελικό με την Νταρουσάφακα, θα «σπάσει» το προηγούμενο ρεκόρ.

The @lokobasket player to watch is their leading scorer and their top performer (PIR) in their #7DAYSEuroCup Semifinal Game 2. pic.twitter.com/FGMmtXZw0Q — EuroCup (@EuroCup) 10 Απριλίου 2018

- Ο Ντιμίτρι Κοστόβ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2011 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012, με προπονητή τον Ντέιβιντ Μπλατ. Μαζί βρέθηκαν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2010.

- Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Νταρουσάφακα βρίσκεται στα Τελικά του θεσμού, μετά από παρουσία 13 χρόνων.

- Επίσης, η Νταρουσάφακα ενδέχεται να κατακτήσει το πρώτο της τρόπαιο, μετά από μισό αιώνα! Ο τελευταίος της τίτλος ήταν το πρωτάθλημα Τουρκίας το 1962!

- Ο Ντέιβιντ Μπλατ μπορεί να βρεθεί στο... πλευρό του Ντούσαν Ίβκοβιτς, ως ο προπονητής που έχει κατακτήσει και Euroleague και EuroCup.

It is a match-up of great coaches tonight with former-@EuroLeague winner David Blatt leading @dackabasket. pic.twitter.com/fpejvm3wA4 — EuroCup (@EuroCup) 10 Απριλίου 2018

- Ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος ενδέχεται να γίνει ο πρώτος Κουβανός παίκτης που κατακτά το EuroCup.

- Ο Σκότι Ουίλμπεκιν κατέχει το ρεκόρ πόντων σε έναν αγώνα (41) στη διοργάνωση, όπως και αυτό των εύστοχων τριπόντων (10). Ήταν στη νίκη της Νταρουσάφακα επί της Μπάγερν (83-87) στο Game 2 των ημιτελικών.

- Ο Φρανκ Έλεγκαρ είναι 7ος σε ριμπάουντ με 6.3 ανά αγώνα και πρώτος σε εύστοχα σουτ με ποσοστό 71.4%.

- Ο ΤζαΧουάν Τζόνσον έχει σκοράρει τουλάχιστον 12 πόντους στα τελευταία πέντε ματς της διοργάνωσης.

- Ο Σκότι Ουίλμπεκιν είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.6 βαθμούς κατά μέσο όρο και 1ος σκόρερ με 18.8 πόντους ανά αγώνα. Επίσης, είναι 4ος σε ασίστ (5.0) και 2ος σε κλεψίματα (1.6).