Οι παίκτες διάλεξαν τον βασικό point guard και o Σάρας νίκησε τον Διαμαντίδη στο... νήμα! (vid)

Οι Βασίλης Σπανούλης και Βαγγέλης Μάντζαρης που ψήφισαν για λογαριασμό του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να επιλέξουν έναν και έτσι... επέλεξαν τόσο τον Σάρας, όσο και τον Διαμαντίδη.

Αντίθετα οι Νικ Καλάθης και Ματ Λοτζέσκι από τον Παναθηναϊκό ήταν... ξεκάθαρα υπέρ του Διαμαντίδη.

Τελικό σκορ; Γιασικεβίτσιους-Διαμαντίδης 6-5!

Επίσης ψηφίστηκαν από μία φορά και οι Ναουμόσκι, Ροντρίγκεθ, Γιουλ και Τεόντοσιτς.

Which point guard would you want in your starting 5?

#ELPlayersChoice pic.twitter.com/djXuKbJ8B7

— EuroLeague (@EuroLeague) 10 Απριλίου 2018