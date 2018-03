Εκπληκτικό φινάλε στο τέλος της δεύτερης περιόδου στο ματς της ΤΣΣΚΑ επί της Ζαλγκίρις.

Ο Βέστερμαν κατάφερε να σκοράρει ένα απίστευτο buzzer beater τρίποντο από το κέντρο.

Δείτε τη φάση

