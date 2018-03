Η ιστορική ασίστ του Σπανούλη! (vid)

Ο αρχηγός και ηγέτης του Ολυμπιακού γιγαντώνει τον μύθο του στην Euroleague αφού πλέον φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες ασίστ στην ιστορία της διοργάνωσης, ξεπερνώντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη.

Δείτε την ιστορική ασίστ στον Μάντζαρη που κατέληξε σε τρίποντο λίγο πριν από το τέλος της πρώτης περιόδου στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάλαγα για την 29η αγωνιστική..

And here is the moment Vassilis Spanoulis became all-time number 1 in assists #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/vU7lvCuChW

— EuroLeague (@EuroLeague) 30 Μαρτίου 2018