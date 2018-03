Ο Κόπονεν δεν τα κατάφερε καθόλου και σε καμία περίπτωση η ευστοχία του στα τρίποντα δεν ήταν εφάμιλλη με την ευστοχία του σε αυτό το παιχνίδι.

Αντίθετα, ο Ρίμπας... κάτι έκανε!

Δείτε το απολαυστικό βίντεο της EuroLeague

Delicious? Or Jesus? It's not always easy understanding your teammate off-court, especially in the Whisper Challenge, right @PauRibas & @KoponenPetteri? #NutsGame pic.twitter.com/Vd4TDVnx29

— EuroLeague (@EuroLeague) 29 Μαρτίου 2018