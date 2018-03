Ο αρχηγός του Ολυμπιακού πέρασε την μπάλα από την... τρύπα της βελόνας και «σέρβιρε» έτοιμο... κάρφωμα στον Σέρβο σέντερ.

Φυσικά δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη με αποτέλεσμα να σημειωθεί μία από τις ομορφότερες φάσεις της βραδιάς.

Vassilis Spanoulis directing traffic in Piraeus...

His pass finds Nikola Milutinov for the BIG finish.#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/dAr8DPb0o1

— EuroLeague (@EuroLeague) 23 Μαρτίου 2018