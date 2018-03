«Επικίνδυνες» αποστολές για... αιώνιους! (pics & vids)

Τελευταία «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague και οι «αιώνιοι» επιθυμούν να κλείσουν ιδανικά τις υποχρεώσεις τους!

Ο Παναθηναϊκός έχει αποστολή στο Τελ Αβίβ, καθώς αντιμετωπίζει την Μακάμπι (22/03, 21:05), για την 28η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι «πράσινοι», μετά την νίκη επί του Ερυθρού Αστέρα (91-71), ψάχνουν το «διπλό», καθώς ισοβαθμούν με Χίμκι, Ζαλγκίρις και Ρεάλ Μαδρίτης (16-11) και θέλουν να διεκδικήσουν κάθε πιθανότητα για πλεονέκτημα έδρας. Από την άλλη, οι Ισραηλινοί παλεύουν ακόμα για να εισέλθουν στα playoffs (13-14).

Ο Ολυμπιακός (18-9) υποδέχεται στο ΣΕΦ (23/03, 21:00) την ουραγό Αναντολού Εφές (6-21) και φαίνεται πως θα έχει ένα εύκολο - αλλά και «επικίνδυνο» - βράδυ.

Μετά την ήττα από την ΤΣΣΚΑ στην Μόσχα (89-81), οι «ερυθρόλευκοι» θα ψάξουν για ακόμα μία νίκη στο «σπίτι» τους, που θα τους φέρει πιο ψηλά στην βαθμολογία.

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην 28η στροφή

Ερυθρός Αστέρας-Φενέρμπαχτσε (22/03, 20:00, 1-6)

Ο Ρότσεστι έχει 29/29 βολές μέχρι στιγμής και είναι 5ος σε ασίστ με 5.2 ανά αγώνα.

Ο Λεσόρ είναι 1ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 3.0 ανά ματς.

Ο Ουαναμέικερ είναι 4ος σε κλεψίματα στην διοργάνωση με 1.4 ανά παιχνίδι.

Ο Σλούκας έχει 17/17 βολές.

Ο Νάναλι είναι 2ος σε τρίποντα με ποσοστό 57.60%.

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός (22/03, 21:05, 10-11)

Ο Ρολ έχει 10/10 βολές.

Ο Τζάκσον είναι 5ος σκόρερ με 14.96 πόντους κατά μέσο όρο.

Ο Παραχούσκι είναι 5ος σε τάπες με 1.1 ανά αγώνα.

Ο Λεκαβίτσιους έχει 13/13 βολές μέχρι στιγμής.

Ο Καλάθης είναι 1ος σε ασίστ με 8.3 ανά παιχνίδι και 1ος σε κλεψίματα με 1.7. Στο σύστημα αξιολόγησης είναι 5ος με 18.6 βαθμούς κατά μέσο όρο.

Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια (22/03, 21:45, 2-1)

Ο Γκουντάιτις είναι 4ος σε ριμπάουντ (6.1 ανά αγώνα) και 4ος σε τάπες (1.1 ανά ματς).

Ο Γκάουντλοκ έχει 11/11 βολές.

Ο Πλάις είναι 3ος σε τάπες με 1.2 ανά αγώνα.

Ρεάλ Μαδρίτης-Ζαλγκίρις Κάουνας (22/03, 21:45, 16-1)

Ο Κάρολ έχει 41 σερί εύστοχες βολές μέχρι στιγμής.

Ο Ντόντσιτς είναι 1ος στο σύστημα αξιολόγησης (23.1β.) και 2ος σκόρερ με 17.0 πόντους.

Ο Καμπάτσο είναι 2ος σε κλεψίματα με 1.5 ανά αγώνα.

Ο Ταβάρες είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.5 ανά αγώνα και 2ος σε τάπες με 1.7.

Ο Ρέγιες είναι 1ος σε ριμπάουντ με 1.702 και 3ος σκόρερ με 2.821 πόντους.

Ο Πάνγκος είναι 3ος πασέρ με 6.1 ασίστ ανά ματς.

Ο Γιανκούνας είναι 3ος σε ριμπάουντ με 1.639 και 5ος σκόρερ με 2.767 πόντους στη διοργάνωση.

Χίμκι-ΤΣΣΚΑ Μόσχας (23/03, 19:00, 1-2)

Ο Σβεντ είναι 1ος σκόρερ με 21.8 πόντους ανά αγώνα, 5ος σε κλεψίματα με 1.4 και 3ος στο ranking με 20.1 βαθμούς.

Ο Ντε Κολό είναι 2ος στο σύστημα αξιολόγησης με 20.7 βαθμούς κατά μέσο όρο. Ακόμη, είναι 2ος σκόρερ με 17.1 πόντους ανά αγώνα.

Ο Χάντερ είναι 5ος σε επιθετικά ριμπάουντ με 2.5 ανά ματς.

Ο Ροντρίγκεθ είναι 7ος σε ασίστ με 886.

Ο Χάινς είναι 4ος σε επιθετικά ριμπάουντ (438).

Μπάμπεργκ-Ουνικάχα Μάλαγα (23/03, 20:00, 4-5)

