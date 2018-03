Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, Κέβιν Πάνγκος, Άαρον Ουάιτ και Άλεξ Τουπάν μεταξύ άλλων μιλούν για τη φετινή πορεία της ομάδας του Κάουνας.

Οι πρωταγωνιστές σε βίντεο που ετοίμασε η διοργανώτρια Αρχή, εξηγούν την καταπληκτική σεζόν που διανύουν.

Δείτε το μίνι αφιέρωμα της Euroleague στην Ζαλγκίρις Κάουνας.

What a season it has been so far for @bczalgiris

How far can this team go? pic.twitter.com/jbVseicu5z

— EuroLeague (@EuroLeague) 20 Μαρτίου 2018