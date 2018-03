Αφορμή για ωραίες συναντήσεις είναι οι αγώνες στην Euroleague!

Φενέρ και ΤΣΣΚΑ αναμετρώνται απόψε (16/03, 19:45) και οι Ομπράντοβιτς και Ιτούδης τα είπαν για λίγο.

Οι δύο φίλοι και κουμπάροι εμφανώς ευδιάθετοι βρέθηκαν στην «Ulker Sports Arena», στην προπόνηση των ομάδων τους.

Two old friends meet again in Istanbul! pic.twitter.com/qtAz1FdGd9

