Δεν καταλαβαίνει από φάουλ ο Ματίας Λεσόρ.

Ο ψηλός του Ερυθρού Αστέρα δεν πτοήθηκε από το φάουλ του Πλάις, αφού συνέχισε την προσπάθεια του και κάρφωσε εντυπωσιακά.

Λίγο αργότερα έβαλε και τη συμπληρωματική βολή

Απολαύστε

The strong move along the baseline from @ThiasLsf

and 1!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/y1Zjdgzc9N

— EuroLeague (@EuroLeague) 15 Μαρτίου 2018