Σπουδαίο διπλό (78-85) μέσα στην έδρα της Ζαλγκίρις πέτυχε η Φενέρ και ανέβηκε στο 18-7, με τον Κώστα Σλούκα να είναι πρωταγωνιστής.

Αυτό το αποτέλεσμα ήταν αρκετό για τους Τούρκους, έτσι ώστε να τους εξασφαλίσει και μαθηματικά την πρόκριση στα playoffs της Euroleague μετά από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας και τον Ολυμπιακό.

.@FBBasketbol is heading to the playoffs pic.twitter.com/rmGP1CABG2

— EuroLeague (@EuroLeague) 9 Μαρτίου 2018